香港財經

政府就啟德體育園工程向立法會申請319億元撥款，包括興建可容納5萬人的主場館，體育園25年的營運權亦會一次過批給中標公司。為了吸引更多公司投標，政府預留1.8億元，表現好的落選者可獲退還最多6000萬元費用，但做法受到不少議員批評。

民政事務局體育專員楊德強在電視節目中表示，不是單單落選就可以取回部分投標費用，而是要經過初選並晉身四強，取得合格分數及一定條件。並且這部分退還費用並非無償，在其提交的標書中，如果有些方案是好的都可採用，所以在整個過程中有很嚴格的篩選。

楊德強稱，今次是特別安排，強調並非找人「陪跑」，希望引入多些競爭，投標者可能並非單是一間公司，而是由多間本地及外國公司組成的機構營運。他重申，如果投標的公司數目少，對政府未必有利。

他又指，體育園初期投資大，營運者最快5年後才有盈利，批出25年的營運權，有助吸引中標公司，發掘長遠發展的商業元素，他們要自負盈虧運作，所以要有誘因找多些新活動，這有別於大球場、紅館是由康文署運作，基本上做場地管理，但不會做市場推廣找新項目，營運方式並非政府部門強項。

楊德強預計，啟德體育園主場館每年有30日大型活動，其中一半是運動項目，其餘是表演等節目；期望立法會於今個立法年度批出撥款，項目就可於今年下半年招標，明年批出標書後，預計於2022年至2023年完工。