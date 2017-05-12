香港財經 時事脈搏

在北京舉行「一帶一路」國際論壇前夕，立法會財務委員會以36票贊成，10票反對，兩票棄權，通過認繳亞洲基礎設施投資銀行 (亞投行)股本的60億元撥款申請。

在60億元撥款中，當中12億元為實繳股本、48億港元為待繳股本。

根據亞投行協定，該行法定股本為100萬股，每股票面值為10萬美元；本港去年申請加入亞投行，需認繳7651股股本，相當於7.65億美元；其中2成為實繳股本，即涉及1530股，約1.53億美元或12億港元；在繳納2成實繳股本後，本港可成為會員；而其餘8成共6121股，約48億元則為待繳股本。

多名民主派議員反對撥款，其中土地正義聯盟朱凱迪指，社會要思考亞投行會否成為大國收買小國或弱小政權的工具。公民黨郭家麒及民主黨胡志偉則關注能否確保有關款項透明及不會助長貪腐，以及如何推動香港成為亞投行的處理法律糾紛中心。

建制派議員則支持撥款，指亞投行對本港未來發展重要。其中，進出口界黃定光表示，亞投行是「一帶一路」的重要組成部分，已有50多個成員國，又批評朱凱迪的言論並非炎黃子孫應有的行為。

財經事務及庫務局副局長劉怡翔強調，亞投行是本港參與多邊機構，發展經濟及基建的好機會，會令香港有更多機會了解該行政策的釐定和加強影響力。