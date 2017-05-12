香港財經

政府公布，香港第一季經濟按年實質增長4.3%，優於市場預期增長3.7%，增幅為2011年次季以來最高；較去年第四季的3.2%，增幅擴大1.1個百分點。

經季節性調整後按季增長0.7%，在此之前連續三季急升，平均每季升幅為1.2%。

署理政府經濟顧問歐錫熊表示，本港經濟保持自去年第二季開始呈現的向好勢頭。全球經濟環境繼續改善，外部需求因而持續轉強。就業情況良好，加上營商氣氛好轉，內部需求亦保持強韌。

他稱，環球經濟未來料會繼續逐步改善，多個先進經濟體料將以輕微至溫和的步伐持續增長，而內地經濟會堅穩地維持中高速增長。環球需求隨之復甦，短期內應會繼續為亞洲的貿易往來以至香港的出口表現帶來支持。

此外，訪港旅客人次近期回升，倘若持續，可為往後本港的服務輸出提供更多的上升動力。然而，外圍下行風險儘管已略有減退，但仍須關注。這些風險因素包括美國利率正常化、主要央行政策背馳、與英國「脫歐」相關的談判，以及美國和歐洲在政策和政治方面的各種不確定性。除此之外，保護主義情緒可能升溫，以及多個地區的地緣政治局勢緊張，亦是潛在的不穩因素。

本港內部需求料會維持強韌。良好的就業及收入情況料會繼續有力支持本地消費意欲。綜合而言，隨着環球需求情況增強，第一季的實際增長數字較預期為佳。倘若環球經濟在未來一段時間持續改善，而眾多的下行風險因素沒有發生，香港經濟表現或將較現時的預測為佳。

政府維持今年全年實質本地生產總值增長預測2至3%不變；基本消費物價通脹率及整體消費物價通脹率預測，分別為2%和1.8%不變。