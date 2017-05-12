香港財經

金管局表示，近日在審查銀行時發現，部分在近期買地及發展項目的發展商，以高槓桿的方式，為項目進行融資，金管局認為，有必要加強銀行借貸予發展商的信貸風險管理。

金管局稱，自6月1日起，在建築融資方面，銀行向發展商提供的融資貸款比率上限，由地價成本的50%下調至40%，以及建築成本由100%下調至80%。在整體貸款上限方面，則由不超過物業完成後預期價值的60%，下調至50%。

金管局表示，若發展商財務狀況較弱，例如負債比率偏高，銀行應考慮在適當情況下，進一步調低貸款比率。