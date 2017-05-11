香港財經 港股直擊

港交所(00388)行政總裁李小加表示，港交所發展大宗商品現貨業務，不能只靠在本港，因為本港土地缺乏，所以港交所要收購倫敦金屬交易所(LME)，並建設前海聯合交易中心，期望未來實現互聯互通。在期貨方面，也希望與內地期貨交易所實現互聯互通。

李小加表示，希望將LME的經驗帶到前海聯合交易中心，交易中心將立足於現貨，為實體服務，但現時未決定交易中心的開業時間、交易產品種類及運作機制。至於倉儲方面，他稱冀遍布全國，主要在大宗商品消費區，如長江三角洲、廣東、山東等地。