香港財經

證監會收購委員會就電視廣播(00511)(TVB)大股東回購計劃作出裁決，授予豁免全面提購，但條件是要約須獲大多數股東批准。

證監會收購委員會指出，雖然通訊局對於TVB股東的背景有一定要求及相應投票限制，但收購守則的精神是所有股東應獲類似待遇，獨立股東應有機會對於全購要約表態贊成或反對。因此，收購委員會裁定，為回購計劃觸及全購要約授予清洗豁免，但條件是在股東大會上，獲大多數票批准此次要約。而清洗豁免是否應獲得批准，不應交由股東投票表決。

該公司1月公布，大股東及一致行動人士擬斥42億元向股東回購最多31.51%股份，建議每股要約30.5元，其後在2月因受傳奇集團狙擊，提價15%至每股35.075元，但回購規模縮減，涉資金不變，而大股東及一致人士持股將由29.9%增至41.19%。由於要約計劃觸及30%全購界線，按例大股東須向全體股東以同樣條款提出要約，TVB便向證監會申請授予清洗豁免，申請其後轉介至收購委員會裁決。

因此，委員會在考慮裁決時，要求若最後決定授予清洗豁免，該公司須披露持股26%的Young Lion的股權架構及要約的資金來源。從Young Lion股權架構來看，陳國強持股6%，實際持有TVB約1.56%；由黎瑞剛控股的CMC佔79.01%，實際持有TVB約20.54%；王雪紅則透過兩家公司佔14.99%，實際持有TVB約3.9%。除Young Lion外，方逸華及邵氏基金持有約3.9%TVB股份。