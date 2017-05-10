訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:41 香港財經

證監有條件授予電視廣播豁免全購

放大圖片

證監會收購委員會就電視廣播(00511)(TVB)大股東回購計劃作出裁決，授予豁免全面提購，但條件是要約須獲大多數股東批准。

證監會收購委員會指出，雖然通訊局對於TVB股東的背景有一定要求及相應投票限制，但收購守則的精神是所有股東應獲類似待遇，獨立股東應有機會對於全購要約表態贊成或反對。因此，收購委員會裁定，為回購計劃觸及全購要約授予清洗豁免，但條件是在股東大會上，獲大多數票批准此次要約。而清洗豁免是否應獲得批准，不應交由股東投票表決。

該公司1月公布，大股東及一致行動人士擬斥42億元向股東回購最多31.51%股份，建議每股要約30.5元，其後在2月因受傳奇集團狙擊，提價15%至每股35.075元，但回購規模縮減，涉資金不變，而大股東及一致人士持股將由29.9%增至41.19%。由於要約計劃觸及30%全購界線，按例大股東須向全體股東以同樣條款提出要約，TVB便向證監會申請授予清洗豁免，申請其後轉介至收購委員會裁決。

因此，委員會在考慮裁決時，要求若最後決定授予清洗豁免，該公司須披露持股26%的Young Lion的股權架構及要約的資金來源。從Young Lion股權架構來看，陳國強持股6%，實際持有TVB約1.56%；由黎瑞剛控股的CMC佔79.01%，實際持有TVB約20.54%；王雪紅則透過兩家公司佔14.99%，實際持有TVB約3.9%。除Young Lion外，方逸華及邵氏基金持有約3.9%TVB股份。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。