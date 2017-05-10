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大新銀行(02356)執行董事兼零售銀行處主管王美珍表示，該行個人銀行業務的收入及盈利在今年首季均錄得按年雙位數增長，有信心未來可維持增長勢頭。

她續稱，個人業務的貸款增長錄得單位數增幅，盈利則有雙位數增長，雖然資金成本跟隨市場錄得輕微上升，但加息反映經濟改善，貸款需求亦有望上升，該行會繼續擴展業務，以應對淨息差收窄。

她又認為，隨着美國進入加息周期，按揭息率未必有太大下調空間。

另外，大新現時有45間分行，王美珍透露，該行在未來幾年會增加3到5間分行，並增聘50個前線員工。