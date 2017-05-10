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今日 12:47 港股直擊 香港財經 重要通告

港交所首季多賺20%

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香港交易所(00388)公布，截至3月底止首季股東應佔溢利17.16億元，按年增19.83%。每股盈利1.41元。

期內，收入及其他收益30.48億元，按年增10.8%，主要由於核心收入，包括聯交所上市費以及存管、託管及代理人服務費有所增長；公司資金的投資收益淨額和保證金的利息收益均見上升，以及從美國雷曼兄弟證券亞洲清盤人收到一次性清盤後利息收益5500萬元所致。

今年首季，EBITDA為22.15億元，按年增16.76%。EBITDA利潤率為73%。

按分部業務看，首季現貨分部收入7.38億元，按年增14%；EBITDA為5.97億元，按年增15%。股本證券及金融衍生產品分部收入4.95億元，按年跌11%；EBITDA為3.83億元，按年跌13%。商品分部收入3.69億元，按年跌9%；EBITDA為2.55億元，按年增3%；結算業務收入10.85億元，按年增長16%；EBITDA為8.98億元，按年增長19%。

港交所表示，自今年1月起，現貨市場的市場氣氛轉佳，平均每日成交金額增至743億元，較去年第四季上升16%及按年上升2%。滬、深港通的資金流量亦呈上揚，滬、深股通及港股通第一季取得收入及其他收益合計7500萬元。

港交所稱，隨着市場波動減少，整體氛圍有所改善。不過，有見全球經濟及市場持續不明朗，將繼續採取審慎的成本監控方針。

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