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生產力促進局副總裁張梓昌表示，政府已就智慧城市作出諮詢，預計年內會發表相關報告。但他坦言，香港若要發展成智慧城市，會較深圳等新興城市困難，這主要是因為本港基建設施已發展成熟，較難加設智能設備。

他認為，當香港智慧城市的藍圖出台後，政府部門可逐步將交通燈等公共設施智能化，但必須做好保安系統。

他又指，智慧城市必須應用大量數據，不少企業或會礙於商業原因而不公開數據，令智能系統難以發展，但智慧城市若要發展成功，其關鍵在於應用大數據，而全世界都缺乏分析數據的人才，相信香港在這方面擁有優勢。