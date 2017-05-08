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今日 17:57 時事脈搏 香港財經

陳鉅源代表律師質疑靠推斷估許仕仁作失當行為

前政務司司長許仕仁貪污案，終審法院今日起一連兩日審理上訴，聆訊下午再續。

陳鉅源的代表律師Ian Winter陳詞中指，許仕仁收受850萬元款項時並非公職人員，質疑當時陪審團是依靠推斷而估計許上任後會作出失當行為。首席法官馬道立則認為，一旦收取款項，就難免受提供利益者所影響。

Ian Winter續指，事實上許未有作出違背公眾利益的行為，強調本案重點是許收取金錢後有否作出任何優待新地的行為。

代表關雄生的律師Hugo George Keith再強調，許仕仁收取款項後，實際上無作出任何出賣忠誠的行為，極其量只是推斷他心中可能有這樣的想法。

非常任法官司徒敬表明，政務司司長位高權重、可左右政府決策，假如上任前收取利益，明顯已不符合公眾的期望；法官霍兆剛亦認為，這類人難以再得到公眾信任。

郭炳江以原有條件繼續保釋，他於5時左右離開終審法院，多名記者蜂湧採訪，更有攝影師步出馬路拍攝、險象環生，郭炳江即時呼籲記者「行入啲，我怕咗你哋」。

問及母親節將至、如何與「郭老太」鄺肖卿慶祝，郭炳江笑稱﹕「平時食飯都好開心⋯無諗(如何慶祝)呀，交俾老婆諗啦」，亦稱母親身體很好、沒有與母親談論案件。他在保鑣護送下步入香港會所大廈，案件明日繼續。

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