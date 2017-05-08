香港財經

香港應用科技研究院表示，將加強在金融科技研發上的區域合作，預計未來3年，投放在金融科技研發項目上的資金將超過兩億元。

應科院董事局主席王明鑫表示，未來全球的經濟增長重點將會是創新科技。為了令經濟可持續增長，本港必須推動創科發展，並要放眼於區域性的合作及發展。粵港澳大灣區等國家發展策略，將為本港及應科院創造機會，在區域層面上進一步研發金融科技。

另外，應科院行政總裁湯復基指出，應科院將把握地區融合所帶來的機會，在未來3年投放超過兩億，在金融科技研發項目，並將金融科技研發專才人數增加一倍。