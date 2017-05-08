訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:37 香港財經

應科院:未來3年投逾兩億金融科技研發

香港應用科技研究院表示，將加強在金融科技研發上的區域合作，預計未來3年，投放在金融科技研發項目上的資金將超過兩億元。

應科院董事局主席王明鑫表示，未來全球的經濟增長重點將會是創新科技。為了令經濟可持續增長，本港必須推動創科發展，並要放眼於區域性的合作及發展。粵港澳大灣區等國家發展策略，將為本港及應科院創造機會，在區域層面上進一步研發金融科技。

另外，應科院行政總裁湯復基指出，應科院將把握地區融合所帶來的機會，在未來3年投放超過兩億，在金融科技研發項目，並將金融科技研發專才人數增加一倍。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。