訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:05 香港財經

渣打首4月個人銀行業務收入雙位數增長

放大圖片

渣打香港個人金融業務主管江碧彤表示，該行今年首4個月個人銀行業務表現不錯，收入有雙位數字增長，隨着較好的市場環境及該行今年推出多項業務活動，冀收入可繼續強勁增長。

渣打與華特迪士尼合作，推出首張提款卡「渣打MARVEL ATM卡」，她希望首年新舊客的發卡量達10萬張，新客戶有雙位數字增長。

另外，她指出，目前香港資金充裕，料港元存款利率不會有太大波動。至於銀行會否再減價搶按揭業務，她表示，銀行發展業務並非單考量拆息。她認為，按息無太大的下調空間。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。