香港財經

渣打香港個人金融業務主管江碧彤表示，該行今年首4個月個人銀行業務表現不錯，收入有雙位數字增長，隨着較好的市場環境及該行今年推出多項業務活動，冀收入可繼續強勁增長。

渣打與華特迪士尼合作，推出首張提款卡「渣打MARVEL ATM卡」，她希望首年新舊客的發卡量達10萬張，新客戶有雙位數字增長。

另外，她指出，目前香港資金充裕，料港元存款利率不會有太大波動。至於銀行會否再減價搶按揭業務，她表示，銀行發展業務並非單考量拆息。她認為，按息無太大的下調空間。