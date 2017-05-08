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今日 13:50 港股直擊 香港財經

大酒店:港高級零售市道有壓力

大酒店(00045)舉行股東大會，主席米高嘉道理表示，首季業績合符預期，第一季度業績繼續受王府半島酒店翻新工程所影響，工程將於今年中期竣工。

米高嘉道理指出，今年至今業績好壞參半，亞洲業務表現平穩，而歐美平均可出租客房收入錄得17%增幅，主要因為芝加哥半島酒店翻新後業績理想。

對於五一黃金周內地旅客數字上升，董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，「黃金周期間(業務增長)不是特別高」，但認為今年前景較去年穩定。營運總裁包華補充稱，中韓問題令內地赴韓遊客減少，相信對香港有利。

對於首季商場收益按年跌8%，郭敬文坦言，香港高級零售市道有壓力，會個別與租戶商議租金。

本港零售市道前景方面，郭敬文表示，過去5至10年高檔零售大幅增長，現時難免有改變，但強調集團與商戶有長期關係，基本零售基礎沒有大影響。

股東大會期間有股東發問，指集團的伊斯坦堡半島酒店離敍利亞相當近，質疑集團有關項目「奇怪」，米高嘉道理回應指，集團曾經歷2次世界大戰，他明白大家關注伊斯蘭國問題，個人及董事會相信伊斯坦堡地區項目未來將對集團有利。

有股東關注米高嘉道理的退休時間表，他笑稱其父於94歲去世，前一日仍有上班，故只要自己仍可作出貢獻，會繼續留任。

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