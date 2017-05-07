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網上零售崛起，導致全球實體店舖出現經營壓力，當然其中某些地方如香港、北京、上海、紐約或東京等亦可能因租金上漲的原因，引發關店效應。

最近一份報告指出美國年初至今出現了實體店舖面積迅速下降，不到半年已消失的面積達4900萬平方英尺，如果按這速度下去到年底時將有近1.47億平方英尺實體店舖面積將縮減，如果換轉成有多少間店舖會關閉，據估計將有8640家。這數字遠高於2008年金融風暴時的6163家。而關店的品牌中不乏美國知名百貨如Macy's、Kohl’s、Wal-Mart、J.C. Penney等。而根據美國Green Street Advisers的報告現在百貨業的平均營業額為每平方英尺，經營利潤為165美元較金融風暴前(2006年)要少24%。如果要改善營業額，那麼這些百貨公司還要關多800間才達到以往水平。

美國電子商務龍頭亞馬遜2016年第四季財務報告，營收437億美元，增長22%，而全年營收則有1360億美元，增長27%。雖然有分析師認為營收表現仍遜於預期，但比較起傳統百貨，這數字已經笑哂啦！

另一個導致關店的最大死因是租金的狂飆，香港2016年就有包括國際名牌Ralph Lauren、Prada、Forever 21、 Abercrombie & Fitch、Coach、Burberry、TAG Heuer等等相繼關店。根據仲量行的報告顯示，雖然本地奢侈品店的街舖租金已連續兩年下跌（14年中已開始按季下跌，但跌幅只有單位數字的約5-7%，但明顯減幅在放緩），但由於訪港旅客在2016年按年下跌5.1%，銷售額跌近成以上，這讓奢侈品牌承受不了高昂租金的壓力。但大家不要以為其他細店就有運行，根據仲量行的報告指出，其他一些地區如屯門和元朗，截至去年第四季，主街舖租較2013年高峰期分別上升了44.1%及9.2%。你說實體店不但面對網購的嚴重威脅，又被昂貴的租金、旅客下降的雙重夾擊，真係生意難做呀家陣！

李建華