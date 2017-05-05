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今日 22:02 香港財經

港交所擬下季推實物交收黃金期貨

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港交所(00388)計劃第三季推出以離岸人民幣及美元計價的實物交收黃金期貨合約，向市場參與者提供更多離岸人民幣產品的投資選擇，有關合約尚待監管機構批准。

港交所市場發展科聯席主管李剛說，這是全球首次有交易所平台同時提供離岸人民幣黃金期貨合約及美元黃金期貨合約。

該計劃專為亞洲市場需求而設，以1000克金條(純度不低於99.99%)為標的，日間交易時段及收市後期貨交易時段均可交易，每日交易近16小時。倫敦金屬交易所亦計劃於7月在倫敦推出其LME貴金屬系列的黃金期貨。

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