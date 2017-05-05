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今日 16:24 香港財經

蘇錦樑:4月訪港內地客增1.8%

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商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，4月份整體訪港旅客按年增1.9%。其中，內地客增1.8%；非內地客增2.3%。首4個月，本港整體旅客按年升3.2%。其中，內地客增3.2%；非內地客增3.3%。

蘇錦樑指出，本港過去兩年訪港旅客有較大跌幅，而最近調整期中可見有穩增長的方向，形容勢頭不錯，冀能保持平穩的增長。

他又表示，立法會財委會此前通過迪士尼擴建撥款，希望能盡快將擴建計劃實現。

另外，競委會昨日發表本港車用燃油市場研究報告，蘇錦樑表示，當局會檢視報告內容後作出跟進。

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