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今日 09:29 香港財經

港4月PMI逾3年高 營商環境好轉

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日經Markit公布，經調整季節性因素後，4月份日經香港採購經理指數(PMI)重回擴張水平，升至51.1，較3月的49.9，升1.2個百分點，是38個月來高位，顯示香港私營企業的營商環境於今年首度好轉。

新訂單量突破過去逾兩年的緊縮周期重拾增長，帶動PMI指數向上。全球經濟好轉、企業推出新產品，皆有助銷情；不過，內地對香港產品與服務的需求持續下跌，但縮減率則是2016年9月以來最小。

IHS Markit經濟師Bernard Aw表示，踏入第二季度，香港私營經濟重拾增長，是近期突破性的進步。在產出和新訂單的雙軌帶動下，增長雖然溫和，但卻是逾3年以來的高位。值得關注的是，新業務經歷兩年多的跌勢後回升。此外，企業催谷採購活動，累積更大量庫存。

然而，他表示，企業現時的產能仍足以應付客戶上升的需求，因此就業水平大致停滯無增；惟PMI指數顯示積壓工作量已跌至接近兩年低位，意味私營企業的額外資源正開始縮減，若走勢持續向好，則職位增長有機會於未來數月實現。

另一方面，內地客戶對香港產品與服務的需求日漸消減，本地企業對經營前景仍然看淡。期內，新業務增長造就產出指數錄得2015年2月以來的最大增幅；但企業的僱員人數大致不變，產能過剩是原因之一。

私營企業4月份的投入成本上漲，升勢自去年7月以來一直持續；是月通脹率更與接近三年的高位看齊。採購成本上揚、工資持續攀升，兩者皆導致投入成本飆升。

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