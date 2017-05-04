港股直擊 香港財經 重要通告

滙豐控股(00005)宣布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤49.61億美元，按年跌18.75%，主要是重大項目的不利變動所致，當中包括2016年第一季因本身信貸息差變動所導致的本身債務公允值變動。

首季經調整除稅前利潤59.37億美元，按年增12.1%，勝預期，反映貸款減值及其他信貸風險準備下降及收入上升。每股盈利0.16美元，第一次普通股股息0.1美元。

期內，經調整收入128.43億美元，按年增2.1%，主要來自零售銀行及財富管理業務的制訂壽險產品和往來賬項、儲蓄及存款業務增長，以及環球銀行及資本市場業務的利率及信貸交易。

經調整貸款減值及其他信貸風險準備2.36億美元，按年減少70.5%。

經調整營業支出72.02億美元，按年增2.65%，主要來自上年度一項與2015年英國銀行徵費有關的信貸。若不計及這項因素，集團成本節約措施可抵消通脹和持續投資於監管及增長項目的部分影響。

滙控行政總裁歐智華表示，業績表現良好，集團四大環球業務中，三項均有強勁表現，推動經調整利潤上升。環球銀行及資本市場業務表現卓越；在資金管理活動的帶動下，工商金融業務的收入亦告增加；受惠於利率上升和客戶投資意欲恢復，零售銀行及財富管理業務亦獲得支持。另外，4月份完成10億美元的股份回購。