香港財經 時事脈搏

九巴員工下月將調整薪酬，九巴僱員工會要求下年度加薪12%，並提出延長退休年齡至65歲等多項訴求。

九巴僱員工會主席郭志誠表示，九巴去年盈利增長兩成多，又推出優惠計劃回饋市民，董事局酬金亦以倍數增加，公司有能力改善員工待遇。

他續稱，即使加薪12%，車長的待遇亦未及2003年「沙士」前的水平。

郭志誠表示，工會提出的多項訴求有談判空間，除非公司展示誠意，否則不排除會有進一步行動，包括靜坐抗議，又強調不希望影響市民，但若用盡所有方法都未成功，不排除採取工業行動。