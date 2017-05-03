訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:10 香港財經 時事脈搏

九巴僱員工會提出加薪12%

放大圖片

九巴員工下月將調整薪酬，九巴僱員工會要求下年度加薪12%，並提出延長退休年齡至65歲等多項訴求。

九巴僱員工會主席郭志誠表示，九巴去年盈利增長兩成多，又推出優惠計劃回饋市民，董事局酬金亦以倍數增加，公司有能力改善員工待遇。

他續稱，即使加薪12%，車長的待遇亦未及2003年「沙士」前的水平。

郭志誠表示，工會提出的多項訴求有談判空間，除非公司展示誠意，否則不排除會有進一步行動，包括靜坐抗議，又強調不希望影響市民，但若用盡所有方法都未成功，不排除採取工業行動。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。