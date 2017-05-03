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市建局倡細單位建共用設施 潘永祥:值得探討

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市建局行政總監韋志成早前在網誌撰文，建議在市建局重建項目加入新元素，在細單位善用及創造空間，包括為樓宇住戶提供共用設施。

市建局非執行董事潘永祥出席電台節目後表示，建議值得探討，因現時樓價太高，很多人負擔不到合理面積的單位，而且目前年青人生活方式與以往不同，相信市民會接受將設施放在公共空間。

至於市建局項目的樓價是否應訂在市民可負擔水平，潘永祥稱，由於市建局項目是公開發售，如果要價錢降低，變相成為資助房屋，便涉及財政及房屋政策問題，政府要考慮。

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