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今日 10:13 香港財經

劉鎮漢:一周一行對本港旅客數字影響開始減少

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旅遊發展局總幹事劉鎮漢出席電台節目時表示，「一周一行」對本港旅客數字的影響開始減少，去年數字大跌三成，但今年首季跌幅只是單位數，約5%至7%。

劉鎮漢指出，旅發局將會推出「舊城中環」計劃，向旅客推介新景點，他期望一至兩年後，可以在全港找到6至7個區，將歷史、文化推介給旅客。

他又稱，有九成以上訪港旅客都喜歡自助遊，因此「舊城中環」計劃的資訊要十分到位。另外，今年8月會在中環舉行「夏日派對」，亦會舉行電競比賽和音樂會，吸引其他國家的隊伍來港參加。

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