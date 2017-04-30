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2017年4月30日 香港財經

【品牌洞察】香港旅遊與電影的「唇亡齒寒」

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即將步入5月份，距離港府換班底的日子還有兩個月，筆者在這裡並非要換題目講政治，而是借機會希望呼籲下屆高官必須正視香港的旅遊及電影業的未來。香港曾經有東方荷李活及東方之珠的美譽，但回歸20年後，這曾經享譽全球的品牌，實則上在筆者眼中已名存實亡。

為何會將兩者拉埋一起逆，主要是七十年代起香港電影業帶動了全球影迷對香港明星（包括香港地）的狂熱，八、九十年代功夫熱、喜劇、僵屍熱等題材，讓全球影迷為之著迷，慕名而來旅遊的全世界都有。有見及此精明的香港人，靠著「價廉物美」的商品，打造購物天堂的香港。但如今香港電影業幾近黃昏之年，香港昂貴租金讓消費成本提高，不是亞洲第一也必是三甲份子。今屆特首還口口聲聲說要發展商攪埋電影城，當然最後就學了美國總統那招，「講就天下無敵，做就XXXX」。香港電影去年總票房收入根據香港票房有限公司公布數據，總票房為19.47億元，較2015年下跌1.97%。全年上映電影共348部，較15年的332部略有增長，但當中港產片的數量只有61部，不足五分一。而根據統計香港電影院從1989年的121間，一路縮減，到了2015年只維持在47間左右。座位則由1994年的12.5萬個，到2015年的3.75萬個左右。去年全港一同出售了2566萬張票，而廣州去年就出售了近4928萬張是香港的兩倍。

面對消費成本高漲；酒店配套不足；旅遊景點愈來愈缺乏吸引力；就連軟件（娛樂產業）都失去賣點時，香港還拿什麼去救救旅遊業呢？更好笑的是，筆者偶爾會在youtube上看看那些所謂網紅的旅遊視頻，大部分的都在東南亞，日本等，香港人更加是主打日、韓、台。現今更有不少酒店或旅遊局會招待這些網紅去體驗當地的旅遊特色，但筆者真的鮮有看到我們官員們、相關產業有去利用這個已經發展成熟的傳播渠道！（怕有些根本還停留在電視台的年代）

李建華

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