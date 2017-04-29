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立法會經濟發展事務委員會及環境事務委員會早上召開聯席會議，討論兩電新一份《管制計劃協議》。

人民力量陳志全認為，政府指新協議下電費可望下調5%，但兩電並無承諾做到，質疑能否實現。署理環境局局長陸恭蕙回應稱，政府早前與兩電簽訂新利潤管制協議後，在條件不變下，電費可減5%是一個務實的講法，但不能保證未來電費一定會減。作為政府，需要交代假設其他條件不變，將如何調節電費，但可能兩電「好穩陣」，擔心政府提出電費可望下調5%後，就一定要他們做到。

中電(00002)總裁潘偉賢表示，根據去年協議所賺取的利潤，若以新的准許回報率計算，利潤會少21億元。港燈(02638)董事總經理尹志田亦指，以現在及將來回報率比較，回報相差可達10億元。他解釋道，政府假設其他條件不變，但在他的角度「樣樣都可以變」，加上20個月後才推行新協議，要在今天估計將來的事是有困難。

此外，工聯會陸頌雄指，坊間形容協議是「包賺計劃協議」，他批評當局將協議年期增至15年是非常不智，質疑當局有無向兩電尋求將准許回報率調至低於8%。陸恭蕙指，顧問公司在2013年因應營商環境研究，認為准許回報率定於6%至8%會較合理。但其後政府為「討價還價」再請顧問公司研究，去年研究結果為7%至9%。她稱，倘若自己那關也過不到，如何介紹給香港市民。