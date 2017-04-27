香港財經

團結香港基金副總幹事及政策研究院主管黃元山表示，過去幾年公營房屋建屋量不達標的情況嚴重，因此今次倡議的大型填海，是希望以資助房屋為主導，但是否維持公私營建屋六四比，則仍需作進一步討論。

另外，在公私合營建屋的計劃方面，他認為現時的補地價機制，及政府收地程序有改善空間，建議未來在城規及配套上可容許公私合營發展。

他又指，他們對房屋政策的想法與候任行政長官林鄭月娥的想法一致，例如在資助房屋上可租可買的建議等，未來與政府進行政策交流是十分重要一環。