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今日 17:56 時事脈搏 香港財經

警拘七人涉地產經紀考試作弊

警方懷疑7名人士在地產營業員資格考試中作弊，以涉嫌串謀欺詐拘捕6男1女，並檢獲多部手機及計數機。

據悉，警方較早時接獲地監局報告，指有地產從業員在資格考試中作弊。調查後發現，其中1名被捕者是已領牌的地產經紀，但仍然多次參與考試，每次都把選擇題的答案，記錄在有記憶功能的計數機中，然後提早離場，透過手機將答案發放給其餘6名人士，該6名人士則事先帶備另一部手機，考試期間前往洗手間查看答案。

被捕的7名人士，年齡介乎20至51歲，警方相信他們有組織及有預謀。

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