香港財經

上海商業銀行公布，截至去年12月底止全年稅後溢利19.13億元，按年微增0.56%。

期內，淨利息收入26.37億元，按年增6.28%；淨息差1.69%，按年增0.05個百分點。淨服務費及佣金收入6.57億元，按年跌13.72%。

截至去年底，貸款減值撥備2040萬元，按年大增3.24倍。

該行表示，儘管今年持續不明朗因素為全球經濟帶來多方面挑戰，該行將密切注視全球市場變化，盡可能避免市場動盪的衝擊，惟市場對加息的期待將改善該行的淨息差及利息收入。