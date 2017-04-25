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今日 13:00 香港財經 時事脈搏

蕭偉強:倘放寬長者生活津貼 開支將大增

勞工及福利局長蕭偉強表示，政府在社會福利的經常性開支，5年間大增71%，今年度達至733億元，顯示政府對弱勢社群的承擔。

蕭偉強在立法會審議財政預算案會議上指出，目前建議加設高額津助和放寬資產限額，首10年涉及的額外經常開支，平均每年要76億元，相當於上年度預算津貼開支的58%。倘若按議員建議，進一步放寬資產和入息限額，政府將要再大幅增加開支，無可避免會限制其他政策的改善空間，因此要小心行事。

談及強積金對沖，蕭偉強稱，政府正在審視持分者意見，目標是今屆任期內敲定方案。

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