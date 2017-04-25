香港財經

政府統計處公布，本港今年首季商品整體出口貨值按年升10.3%。其中，轉口貨值升10.4%，而港產品出口貨值則升4.9%。同時，商品進口貨值升10.7%。

今年第一季，本港錄得有形貿易逆差1109億元，相等於商品進口貨值的11.4%。

繼2月錄得18.2%的按年升幅後，3月轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3219億元，按年升16.9%。其中轉口貨值3177億元，上升16.9%，而港產品出口貨值42億元，升16.8%。同時，繼2月錄得25.4%的按年升幅後，3月商品進口貨值3642億元，按年上升13%。

3月錄得有形貿易逆差423億元，相等於商品進口貨值的11.6%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升19%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度，升77.3%、台灣升37.1%、越南升17.6%、菲律賓升17.4%、中國升16%和日本升13.9%。另一方面，輸往新加坡的整體出口貨值則下跌4.6%。

政府發言人表示，在環球經濟改善下，商品出口在3月維持強勁增長。輸往主要先進經濟體的出口明顯改善，而輸往內地及其他多個亞洲經濟體的出口則依然強勁。

發言人指出，展望未來，環球經濟狀況逐漸增強，短期內應可繼續為香港出口帶來支持。然而，前景仍然存在不明朗因素，包括美國利率正常化、英國「脫歐」及其他歐洲政局發展、保護主義情緒可能升溫，以及不同地區的地緣政治局勢緊張，將繼續密切留意有關情況。