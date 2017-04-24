香港財經

評級機構穆迪預期，今財年及明財年，本港9家地產商的盈利及信用質素將較2016年穩定。其中，由於寫字樓租金收入強勁，資產質素良好，預計今明財年該9家公司的絕對EBITDA將保持穩定。

該9家地產商包括新鴻基地產(00016)、長實地產(01113)、領展(00823)、太古地產(01972)、IFC Development、置地、希慎興業(00014)、冠君產業信託(02778)及南豐。

穆迪指出，新地、長實地產及領展的盈利增長表現將優於同業。

另外，對於香港強勁的一手住宅預售，穆迪認為，這情況對於發展商的現金流及未來收入確認具正面信用影響，但處於歷史高位的住宅價格是否能夠持續，目前則仍未確定，其中風險因素包括政府在本月出招遏「一約多伙」，令投資性需求有機會降低，以及整體市場的流動性下降。

寫字樓業務方面，穆迪認為，房地產行業租金溫和上升的情況將持續，預期未來12至18個月甲級寫字樓租金可望上升5%至10%，原因是租賃需求量持續穩固，以及香港中環商業區的供應有限。

零售市道方面，穆迪預計，零售業租金的負面壓力將緩和，零售業銷售穩定，出租率高企。具體而言，預期未來12至18個月香港的商場租金或下降約5%。