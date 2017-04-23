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財經事務及庫務局局長陳家強繼月初以「粵港澳大灣區」為題發表網誌後，再發表網誌談及「粵港澳大灣區」和本港金融業的發展。

他認為，香港作為區內金融業最發達、與國際聯繫最緊密的地方，可以通過加強與內地的金融合作，進一步拆牆鬆綁，促進金融服務及資金流動，大力推動大灣區的創新及發展。

他提到，上周出席分享活動時，一位來自銀行界的講者談到業界配合大灣區發展所面對的挑戰，指出過去銀行貸款可以以物業、廠房、機器以至現金流作為抵押，但在新經濟產業當中，這些抵押品均未必存在，直接影響業界的運作模式。

陳家強表示，過往香港金融業主要是為企業「北上」投資設廠及生產提供融資渠道，亦為符合上市條件的企業進行集資。然而，隨着中國互聯網經濟急速發展，新興的互聯網產業已成了區內以至全國經濟增長的重要引擎，為金融服務機構帶來挑戰，互聯網和其他創新範疇如：人工智能、大數據、機器人(Robotics)、生物及醫療科技等正不斷革新生產和經營模式。過去創新企業規模較小，來自天使投資者與創投基金的資金已可滿足需要，當創新企業勢必成為將來經濟的主要增長動力，亦為金融機構包括交易所等帶來挑戰及機遇，業界必須與時並進。

他以協助創新及科技企業融資為例，可設立專屬的上市以至上市前融資平台，雖然新上市平台不是新概念，但一個交易所融資平台除了上市及交易規則等幾紙條文，更重要的是擁有相關知識的投資者群體，而大灣區的規劃及發展，正正提供了吸引相關資金及投資者的機會，發展名符其實的科技融資平台。

他提到，以往有意見認為香港非創新及科技企業上市選址的首選，原因包括估值及投資者欠缺相關知識及興趣等。他認為，信心正正是建基於對相關產業知識的掌握，而一河之隔的深圳已發展成全國科研與創新產業最活躍的地區之一，有良好的創業氛圍，隨着明年港珠澳大橋及廣深港高鐵相繼通車，香港與整個大灣區距離都只是兩三小時以內的車程。而香港資金與資訊自由流通，是國內與國際創新投資者理想的基地。因此，香港已具備所有條件成為大灣區新經濟的金融中心。

他強調，香港是大灣區中最國際化的城市，亦有知名世界級大學，教職員及學生來自世界各地，當世界各地菁英都來到香港發展的時候，香港人自己當然不能錯過這樣難得的機會，只有放眼更大的市場，才能做到立足大灣區，服務全世界。