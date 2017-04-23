香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌，指香港自開埠以來，奉行簡單、低稅制，對各方人士而言是創富和累積財富的上佳地方，現時稅制設計助香港繁榮興盛幾十載，造就了本地企業快速壯大。不過，過去幾年稅制優勢正逐步起了變化，國際上的壓力亦愈來愈大。

他指出，在經濟合作與發展組織(OECD)和歐盟的推動下，世界各國均須加強稅制的透明度、符合其訂立的準則、並提升和其他國家/地區交換納稅人資料的機制，否則會被列入黑名單，受到制裁。作為國際金融中心，香港必須跟從這些國際趨勢。他希望得到立法會、商界和金融機構的支持和配合，而未來國際的標準和要求將愈來愈多，必須做好準備並主動前瞻，保持優勢。

第二，不少地區和國家，都以稅務和其他優惠針對性地吸引投資者，以推動一些心儀產業的發展。如果只用簡單低稅制一視同仁，自由競爭的理念和制度漸見不足。雖然政府近年已提出一些稅務措施，例如吸引更多基金來港註冊、更多企業到港成立財資中心，以至飛機租賃和融資服務公司來港發展等，但國際要求不斷轉變，他質疑有關措施是否經得起考驗。另外，引入稅務優惠措施的步伐是否可以再加大加快，尤其在創新、科技應用和新產業的發展方面。

陳茂波提到，政府已成立預算案中提出的「創新、科技及再工業化委員會」，以較高層次及跨局的方式，統籌香港的「創科」發展，以及再工業化的進程，下月將舉行首次會議，而稅務政策組會提供技術支援。

另外，他早前與會計界和工商界人士見面，進行「腦震盪」，相關人士認同稅務政策組的三個工作目標：確保香港的稅制與國際接軌丶善用稅務政策促進香港的經濟和產業發展，以及研究擴闊稅基和增加收入。首兩項是稅務工作組現階段的重點工作。