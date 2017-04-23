香港財經 時事脈搏

政務司司長張建宗發表網誌稱，「香港特別行政區成立二十周年巡迴展覽」已展開，並將巡迴港九新界五處地點。另外，駐京辦將於6月26日至7月16日在國家博物館舉辦「同心一起」展覽，展示過去20年國家及香港如何同心協力，攜手一起發展。

他提到，剛完成粵港澳大灣區城市群考察，3日行程去過廣州、佛山、肇慶、江門、中山和珠海，了解基礎建設、城市規劃和創新科技等方面的最新發展，並與各市領導會面，獲益良多。

他又講述內地和香港的關係發展，指出內地是香港最大、最重要的經貿合作夥伴，香港為內地企業「走出去」發展海外市場和把外資「引進來」中國市場的示範窗口。自2003年起簽訂CEPA、個人遊、粵港聯席會議、「十三五」規劃、「一帶一路」倡議、「滬港通」、「深港通」、以至粵港澳大灣區城市群規劃，國家不斷推出惠港利民措施，大大推動香港的經濟和社會發展。

他指出，近20年來，兩地貿易增長迅速，香港與內地的貨物貿易額自1997至2016年由1.1萬億元增加至近3.9萬億元，增長約2.5倍；而服務貿易額由1997年的2313億港元增加至2015年的5324億港元，增長約1.3倍。

他強調，內地與香港在社會和民生事務上亦息息相關，現時在廣東省長期居住、工作及升學等的香港人已超過52萬人，跨境婚姻方面，過去20年內地女性嫁來香港的比例由超過九成慢慢下降，至2016年約有三分之一是本港女性嫁去大陸。

他認為，內地和香港的交流已從經貿和金融擴展至教育、文化、藝術、社會福利等範疇。張建宗強調，回歸以來，內地不再只是香港人經商、旅遊或升學的地方，在內地工作、讀書、深造、實習、交流、創業、安居，已成為香港人生活的一部分。