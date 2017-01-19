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政務司司長張建宗出席《施政報告》記者會表示，認為逐取消強積金對沖的安排，僱主可以承擔。

他指，政府是次破格介入僱傭權益，因為如果沒有緩衝期，中小企難以應付，而政府的補貼會逐年遞減，強調並非偏坦資方。政府在實施起的十年內，會向僱主發還補貼，建議首兩年補貼一半，第三、四年補貼四成，之後補貼比例會每兩年遞減，至第十一年取消補貼，由僱主全數承擔。

張建宗表示，在新制度下，僱主首年承擔的開支佔總香港薪酬開支0.1%至0.2%；即使十一年後補貼完結，開支只會佔總香港薪酬開支0.5%至0.6%。