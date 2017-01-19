香港財經 時事脈搏

新民黨副主席、立法會議員田北辰表示，贊成政府建議的退保方案，但認為資產上限等應再調整，因劏房價錢近年不斷上升，希望有更多長者可受惠。最後田北辰還特意稱，「去到財政預算案攞錢，波叔同你咁夾，一定會配合你啦」。

行政長官梁振英表示，明白直接與各階層市民直接溝通的重要性，形容自己並非只坐在政府總部或禮賓府的特首，強調自己未當選特首前，已經走過各區，「不要說現在劏房住客，以前我都探過好多次」。

他指出，理解所有不同階層的市民生活壓力的確很大，重申自己對目前劏房戶及老人問題有認識，因此政府在社會福利做得好多，包括長者生活津貼及不同的新舉措及支緩，但強調政府要有更大的財政能力，才能照顧好各方面。

另外，梁振英回應民建聯陳克勤質問房屋供應仍不足、樓價仍高的問題時表示，房屋的建屋周期長及需時，而過去5年太多司法覆核，令項目更加沒完沒了，加上部分土地需要改劃用途，令過去數年的樓花供應很大，總房屋存量沒增加，市場上未出現影響。

他又指出，在政府制度內亦見阻力，包括要通過區議會、不同小組及立法會討論，也要做交通評估及環評等，至今立法會工務小組仍未批出任何撥款，希望不同小組在各方面配合。

梁振英又表示，要滿足住屋需求，有大道理及小道理，如議會不斷提問會令討論過程塞車，強調不可議而不決，舉例指大埔頌雅路項目中，未有街市是小道理，建屋是大道理，希望大家配合。

他稱，非建制議員拉布等問題，需要引起社會關注，強調「做事不珍惜時間是香港發展最大問題」，懇請大家能珍惜時間，重申開會時絕不能議而不決，請立法會議員重視問題。