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《施政報告》提到，建議逐步取消強積金對沖，並會在實施日期起的十年內，補貼僱主相關的開支。

政府消息人士表示，政府會以一筆過撥款60億元，於劃線取消對沖後十年內支援僱主，之後會逐步遞減資助比率，僱主要先墊支款項，之後再向政府申請。

消息人士稱，相關撥款是由政府早前預留作退休保障基金的500億元中撥出。政府會諮詢相關持份者三個月，爭取今年6月底提交行政會議審批。

至於將計算遣散費和長期服務金的工資比率由現時的三分二調低至一半，政府消息人士表示，是考慮到僱主承擔能力。