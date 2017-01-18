香港財經 時事脈搏

2017年施政報告重點

房屋土地

• 預計未來3至4年一手住宅物業供應量達9.4萬個單位。

• 在2016/17年度起的5年內預計興建約9.45萬個公營房屋單位，當中公屋單位約7.18萬個，資助出售單位約2.26萬個。

• 就短中期土地供應，透過更改土地用途和提升發展密度，可提供超過38萬個住宅單位，連同各個新發展區和新市鎮擴建，加上正在規劃的潛在鐵路物業發展項目，合共可提供超過60萬個住宅單位。

• 中長期方面，各個新發展區和新市鎮擴建，和正在規劃的潛在鐵路物業發展項目，可提供超過860萬平方米工商業樓面及超過22萬個住宅單位。預計首批居民可於6至10年後入伙。

• 盡快展開龍鼓灘和馬料水分別約200和60公頃填海的規劃及工程研究。

• 今年上半年公布大嶼山發展和保育藍圖。

• 預留5億元作首階段推動海濱發展之用。

• 進行《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》規劃研究及公眾參與活動。

經濟發展

• 進一步與內地探討在投資、經濟技術合作等範疇，擴大和優化《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)，期望今年中取得實質成果。

• 繼續在粵港合作機制下，與廣東省政府緊密合作，在南沙粵港深度合作區為港人港企掌握發展新機遇。

• 積極研究金融發展局對香港金融市場及金融服務業持續發展提出有關稅務、法規及人才發展等方面的建議，並落實可行措施；同時邀請香港貿易發展局在外地加強推廣金融服務業。

• 利用「一帶一路」和兩地基金互認帶來的需求，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

• 致力於今年年中前完成香港加入亞洲基礎設施投資銀行成為成員的相關程序。

退休保障及人口政策

• 建議逐步取消強制性公積金與遣散費或長期服務金的「對沖」。

• 強制性公積金計劃管理局今年4月推出「預設投資策略」，回應「收費高、選擇難」的問題。

• 優化「長者生活津貼」，放寬現行資產上限和增加一層高額援助，惠及約50萬名長者。讓14萬名較年老和較有經濟需要的「長者生活津貼」受惠人免費使用公立醫院及診所服務。

• 建議長者醫療券受惠年齡由70歲降至65歲，額外約40萬名長者受惠。

• 致力在本屆政府任期內訂定適合香港社會和經濟情況的工時政策方向。

• 向「持續進修基金」再注資15億元，鼓勵持續進修。

「一帶一路」

• 透過2億元「專業服務協進支援計劃」，支援專業界面向外地市場的交流、推廣和合作。

• 加強「一帶一路」辦公室人手和資源，以確保其更有效和持續地推展工作。

• 今年9月再次與香港貿易發展局舉辦「一帶一路」高峰論壇，和籌備參加今年5 月中央政府在北京舉辦自「一帶一路」倡議提出以來最高層次的國際合作高峰論壇。

• 增加本年到內地「絲綢之路」沿線的學生交流團名額至5600名，並透過優質教育基金推動到內地及沿線國家交流。

• 審視放寬對相關沿線國家人士來港的就業、求學、旅遊等的簽證要求。

創新及科技

• 和深圳市政府合作，在香港落馬洲河套地區發展「港深創新及科技園」。

• 考慮提供稅務和財務優惠，及其他支援措施，吸引本港及國內外創科企業。

• 推動大學進行更多可轉化作應用的研究項目，和優化其知識及科技轉移計劃。

• 「創科創投基金」將邀請合資格的風險投資基金為合作伙伴，與政府共同投資香港的科技初創企業。

• 籌備在將軍澳工業邨興建數據技術中心及先進製造業中心，推動「再工業化」。

• 準備就建設「空間數據共享平台」開展策略研究。

• 支持香港科技園公司在科學園旁邊興建「創新斗室」，提供住宿單位及工作空間等設施，租予其培育公司或初創企業的人員。

環保及自然保育

• 將香港2030年的碳強度從2005年的水平減低65%至70%。

• 預留不少於5億元逐步為200多座政府建築物落實節能目標。

• 執行香港首份《生物多樣性策略及行動計劃》。

• 計劃於本立法年度內就實施都巿固體廢物按量收費提交條例草案。

交通運輸

• 落實興建中九龍幹線，和盡快展開十一號幹線的可行性研究。

• 積極進行連接港珠澳大橋的香港口岸及香港接線工程，並與內地和澳門當局商討跨境交通安排。

• 推進準備廣深港高速鐵路香港段通車的各項工作，實現明年第3季通車的目標。

• 與持份者合作共同推動「香港好 • 易行」的新措施，並繼續在新市鎮及新發展區建設「單車友善」環境。

安老助弱

• 邀請「關愛基金」考慮推行兩項試驗計劃，支援在公立醫院接受治療後離院或身體機能有輕度缺損的長者。

• 額外增加2000張「長者社區照顧服務券試驗計劃」服務券，支援身體機能有中度或嚴重程度缺損的長者居家安老。而「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」會在2017至2019年推出共3000張服務券。

• 延續「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」3年，並推出「福建計劃」。

• 透過獎券基金向「社區投資共享基金」注資3億元，在社區建構互助網絡。

醫療衞生

• 在2017/18年度向醫院管理局額外撥款20億元作整體經常性開支，以應付服務需求。

• 出資在將軍澳興建中醫醫院。

教育和青少年發展

• 為每所公營中學提供一筆過20萬元的額外津貼，促進推行與STEM教育相關的校本計劃。

• 由2018/19學年開始把「指定專業及界別課程資助計劃」恒常化，並增加資助學額，預計每學年約有1.3萬名學生受惠。

• 協助自資專上院校開拓經費來源，推出第7輪配對補助金計劃，提供最多5億元供合資格的院校申請。

• 為推動中國歷史和傳統文化，加強師資培訓及提供一筆過撥款合共約1.25億元以支援教學。

• 試行在職中學教師帶薪境外進修計劃，為期3年，預計150名教師受惠。

體育及文化

• 未來五年增建或重建26個體育及康樂設施的項目。

• 建議灣仔運動場進行綜合發展，計劃包括會展用途和康體及社區設施。

• 向「精英運動員發展基金」注資10億元。

• 推展在西九文化區興建香港故宮文化博物館。