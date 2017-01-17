今日 13:20
香港財經
時事脈搏
《施政報告》指出，政府會推出第3期大廈管理專業顧問服務計劃，加強對舊樓業主的支援，並協助「三無大廈」業主成立法團及支援法團履行責任。
【施政報告】梁振英:日後續奉獻香港奉獻國家
香港財經 ｜ 今日 13:28
【施政報告】梁:競選政綱承諾基本已全部落實
時事脈搏 ｜ 今日 13:27
【施政報告】政府維護核心價值 促社會穩定和諧
香港財經 ｜ 今日 13:25
【施政報告】絕對尊重司法獨立 全力維護港法治
時事脈搏 ｜ 今日 13:23
【施政報告】銳意打擊貪污 維護公私營機構廉潔
香港財經 ｜ 今日 13:23
【施政報告】非常重視基本法推廣及教育工作
香港財經 ｜ 今日 13:22
【施政報告】保安局就免遣返聲請研修訂入境條例
時事脈搏 ｜ 今日 13:22
【施政報告】籌辦一連串大型慶祝回歸活動
香港財經 ｜ 今日 13:21
【施政報告】餘下9個骨灰安置所計劃諮詢區議會
香港財經 ｜ 今日 13:19
【施政報告】下年度起向社區參與計劃增撥款1億
【施政報告】每年額外投入1.19億加強清潔環境及執法
香港財經 ｜ 今日 13:18
【施政報告】東涌及洪水橋物色地點建具規模街市
香港財經 ｜ 今日 13:17
【施政報告】提出修訂條例加強供水系統物料監控
時事脈搏 ｜ 今日 13:17
【施政報告】政府出資在將軍澳建中醫醫院
香港財經 ｜ 今日 13:15
【施政報告】下年度向醫管局額外撥款20億
香港財經 ｜ 今日 13:14
【施政報告】上半年再向立會提交醫生註冊條例草案
香港財經 ｜ 今日 13:09
【施政報告】西九文化區商住發展權予管理局
香港財經 ｜ 今日 13:08
【施政報告】增指定自資學士學位課程資助學額
香港財經 ｜ 今日 13:04
【施政報告】10億元注資精英運動員發展基金
【施政報告】康文署開發新系統提高預訂報名效率
【施政報告】灣仔運動場最快2019年進行綜合發展
香港財經 ｜ 今日 13:03
【施政報告】未來5年增建或重建26個體育康樂設施
香港財經 ｜ 今日 13:02
【施政報告】教育局為每所公營中學提供20萬促STEM計劃
香港財經 ｜ 今日 12:58
【施政報告】約八成受資助幼稚園學位將免費
時事脈搏 ｜ 今日 12:56
【施政報告】向持續進修基金再注資15億
香港財經 ｜ 今日 12:55
【施政報告】致力本屆政府內訂定工時政策方向
香港財經 ｜ 今日 12:53
【施政報告】加重職業介紹所濫收費用無牌經營罰則
【施政報告】未來10年涉額外政府經常開支平均年逾90億
香港財經 ｜ 今日 12:52
【施政報告】長者醫療券受惠年齡擬下調至65歲
香港財經 ｜ 今日 12:51
【施政報告】探討公營機構營運終身年金計劃
【施政報告】長者綜援合資格年齡上調至65歲
香港財經 ｜ 今日 12:49
【施政報告】長者生活津貼增高額援助 放寬資產上限
香港財經 ｜ 今日 12:48
【施政報告】建議逐步取消強積金對沖
香港財經 ｜ 今日 12:46
【施政報告】鞏固現行多支柱退休保障制度
香港財經 ｜ 今日 12:44
【施政報告】加強殘疾人士康復服務名額及津貼
香港財經 ｜ 今日 12:43
【施政報告】首季起推長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃
香港財經 ｜ 今日 12:41
【施政報告】未來一年關愛基金推多個新項目
香港財經 ｜ 今日 12:38
【施政報告】交通擠塞相關罪行定額罰款額擬調高
香港財經 ｜ 今日 12:24
【施政報告】新發展區提供配套完善單車徑網絡
香港財經 ｜ 今日 12:23
【施政報告】積極推動「以步當車」
香港財經 ｜ 今日 12:21
【施政報告】2019年就離島渡輪航線作中期檢討
香港財經 ｜ 今日 12:19
【施政報告】料下半年提供低地台小巴服務
香港財經 ｜ 今日 12:18
【施政報告】港鐵票價將按新機制調整
香港財經 ｜ 今日 12:17
【施政報告】續監督高鐵工程 實現明年第三季通車
【施政報告】正就港珠澳大橋與中澳商跨境交通安排
香港財經 ｜ 今日 12:15
【施政報告】研十一號幹線可行性 將建中九龍幹線
香港財經 ｜ 今日 12:14
【施政報告】提升維港水質顧問研究明年完成
【施政報告】政府加強保育改善空氣質素
香港財經 ｜ 今日 12:11
【施政報告】發展局檢視60工程項目 節省130億成本
香港財經 ｜ 今日 12:10
【施政報告】政府預留不少於5億元落實節能目標
香港財經 ｜ 今日 12:09
【施政報告】房屋問題屬土地利用問題 非技術問題
香港財經 ｜ 今日 12:07
【施政報告】預留5億作首階段推動海濱發展
香港財經 ｜ 今日 12:06
【施政報告】今年就全港棕地分布用途展開調查
【施政報告】加強打擊工廈非法住用單位執法力度
香港財經 ｜ 今日 12:05
【施政報告】思考郊野公園生態價值不高土地用作公屋
香港財經 ｜ 今日 12:02
【施政報告】為設立保育基金成立籌備委員會
香港財經 ｜ 今日 11:59
【施政報告】長遠需再物色最少1200公頃土地
香港財經 ｜ 今日 11:54
【施政報告】小蠔灣等填海工程技術研究年內完成
香港財經 ｜ 今日 11:53
【施政報告】古洞北等新市鎮擴展料提供20萬房屋單位
香港財經 ｜ 今日 11:51
【施政報告】額外25幅地未來5財年撥房屋發展用途
香港財經 ｜ 今日 11:47
【施政報告】短中長期土地供應項目提供逾60萬伙
香港財經 ｜ 今日 11:44
【施政報告】未來3至4年一手住宅供應9.4萬伙
香港財經 ｜ 今日 11:42
【施政報告】今年中推5億創科生活基金
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【施政報告】港初創企業發展蓬勃 數目按年增25%
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【施政報告】政府投放180億推動再工業化等
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【施政報告】審視放寬沿線國家簽證要求 促進交流
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【施政報告】續全力支持一帶一路倡議
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【施政報告】今年中將內地聯絡處增至11個
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【施政報告】密切留意英國退歐影響
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【施政報告】大嶼山將成粵港澳三地交滙點
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【施政報告】擬推稅務優惠發展飛機租賃業務
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【施政報告】未來3年每年資助10電影後期製作人海外深造
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【施政報告】須做好中長期會展業務擴展規劃
香港財經 ｜ 今日 11:22
【施政報告】專業服務成港重要產業
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【施政報告】期望今年中前完成成亞投行成員程序
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【施政報告】推動ETF互聯互通
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【施政報告】為港人港企合作區掌發展機遇
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【施政報告】全力支持金發局工作
【施政報告】正探討擴大優化CEPA 冀今年有實質成果
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【施政報告】推動再工業化 全力發展創科
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【施政報告】梁:香港完全沒獨立或任何形式分離空間
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【施政報告】梁:重視行政立法關係
【施政報告】梁:港十三五及一帶一路下機遇無限
【施政報告】梁振英:過去4年經濟溫和增長 財政穩健
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奧巴馬特赦向維基洩密人
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特朗普言論掀動 美滙跌1.3%
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滙控歐智華:脫歐後 兩成投行業務要遷往巴黎
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