香港財經

行政長官梁振英於《施政報告》表示，政府能夠落實各項惠民措施和推出公共服務，全賴一支團結高效、優質專業的公務員隊伍。政府關心各級公務員的福利待遇，並不時作適切檢討。

他表示，為了持續改善公務員的醫療及牙科福利，政府將加強為公務員提供的臨床心理服務，並增設專科牙科手術室。

梁振英於結語中表示，今年是香港回歸祖國的20周年。20年來，國家的發展取得舉世矚目的成就，國際影響力亦不斷提升。香港在「一國兩制」的安排下，有「一國」之利，「兩制」之便。面向內地的高速發展和國家的優惠政策，本屆政府和香港社會用好「一國兩制」的獨特雙重優勢，以經濟發展之力，行改善民生之策，同時亦為國家建設貢獻力量。

他重申，在把握國家發展帶來機遇、利用國家優惠政策的同時，要清楚認識到香港是國家不可分離的部分，這既是法律，也是國際公認的政治現實，香港完全沒有獨立或以任何形式分離的空間。香港的高度自治，是按照《基本法》規定的自治，不是完全自治，不是隨意的自治，也不是任何其他形式或程度的自治。在複雜的國際關係中，每一位香港市民都有義務維護國家主權、安全和領土完整。

他表示，本屆特區政府會繼續嚴格按照《基本法》，落實「一國兩制」，亦會繼續維護人權、自由、民主、法治和廉潔等核心價值，促進社會穩定和諧。