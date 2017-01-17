香港財經

行政長官梁振英於《施政報告》表示，自香港回歸祖國以來，按照《基本法》的規定落實「一國兩制」。《基本法》保障香港的繁榮穩定，同時讓香港的社會經濟發展在「一國」和「兩制」的雙重優勢下，取得新的成就及進步。CEPA、「滬港通」、「深港通」，以及將落成的大型跨境基建，都印證了香港與內地合作的成果。

他指出，香港特區一直在與國際接軌和聯繫方面為國家作出貢獻。香港是國家的離岸人民幣中心，亦是通過CEPA實施服務貿易自由化先行先試的特別行政區。香港是國家最開放的國際城市，擔當「超級聯繫人」的角色，成為國家「引進來」和「走出去」的重要支點。

梁振英表示，特區政府非常重視《基本法》的推廣及教育工作。基本法推廣督導委員會一直統籌及督導這方面的工作，除了市民大眾外，更着重學校教育及主要的界別群組，如工商專業界、公務員團體和在外國宣傳等。

他表示，本屆政府加強推廣「一國兩制」方針和《基本法》，通過研討會、講座和主題展覽等活動，讓社會各階層正確、全面和深刻理解「一國兩制」的完整概念，加深市民認識在《基本法》規定下中央和特區的關係。此外，本屆政府亦特別加強對學生及青少年的《基本法》推廣和教育，並提供多元化的校內教材套和校外活動。