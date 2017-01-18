香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英於《施政報告》表示，在文化藝術方面，過去數年，政府持續投放資源，落實一系列措施，促進文化發展。政府的願景是發展香港為國際文化都會。

他表示，民政事務局和康樂及文化事務署近年來推行多項措施支援藝團和藝術家，包括撥款共1.5億元加強培訓藝術行政人員；自2014/15年度起對藝術發展局及9個主要表演藝團增加共每年6000萬元經常撥款，以加強對不同規模的本地藝團及藝術家的資助；更於去年推出「藝術發展配對資助試驗計劃」，鼓勵社會和私人機構贊助文化藝術活動。

場館方面，他稱，除了擴建香港藝術館，東九文化中心的建造工程亦已於去年12月奠基。此外，政府致力為本地藝術家和新進藝團提供藝術創作空間，例如香港仔和大埔的藝術空間。

梁振英表示，西九文化區是香港的重大文化建設，現正發展為一個糅合地方與傳統特色，並加入國際元素的世界級綜合文化藝術區。首項永久設施M+展亭已於去年啟用，而戲曲中心、藝術公園、自由空間、M+博物館等多項文化藝術設施將在未來幾年相繼落成。西九文化區管理局在去年12月與故宮博物院簽訂合作備忘錄，推展在文化區興建香港故宮文化博物館。新博物館將令文化區的設施更為多元豐富，增強文化區對市民及海內外訪客的吸引力。

他表示，為了確保西九文化區能全面實現支持香港長遠的文化藝術基建及發展需要、促進文化事業及創意產業的有機增長的願景，特區政府決定強化與西九文化區管理局的財務安排，將西九文化區內原屬於政府的酒店╱辦公室╱住宅發展權授予管理局。

他稱，管理局可透過公開招標及以「建造、營運及移交」方式與私營機構聯合發展酒店╱辦公室╱住宅，攤分出租物業的收入，從而持續營運西九文化區，並配合融資推展第3批文化藝術及相關設施，特別是落實興建一座世界級的音樂中心，讓香港及海內外優秀的樂團和音樂家在西九文化區盡展所長。