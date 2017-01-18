香港財經

梁振英發表《施政報告》指出，香港樓價高、租金貴，形成巨大的生活壓力，是嚴峻的民生問題。住的問題亦影響家庭結構，扭曲價值觀：不少人的目標就是盡量賺錢買樓供樓，青年人選科和擇業都要向錢看。住的問題也是香港最嚴重的安全隱患，不少家庭走投無路，甚至要住在工廠大廈內的劏房。

他稱。社會對房屋用地的供應和需求問題， 存在着一定的誤解。首先，在需求方面，香港人口的增長率已經相當低，老化速度亦相當快，不能夠靠降低人口增長率減少對住屋的需求。過去4年，政府多次採取措施，成功遏抑外來需求、投資需求和炒賣需求，但「上車難」的問題仍然未解決。在供應方面，香港的工業大廈空置率已經十分低，不能靠重建工廠大廈增加住宅單位數量；同時，在稠密的市區建樓，產量十分有限。

在成本方面來說，樓價高和租金貴並不是由於建築費高，而是由於地價貴。香港絕大部分家庭負擔得起建築費，只是負擔不起高昂的地價。地價貴的原因並非土地短缺，而是規劃作房屋發展用的土地短缺。現時，作房屋用途的土地只佔全香港土地的7%。

梁振英強調，香港的房屋問題是土地利用問題，而土地利用問題，不是技術問題，而是觀念問題。只要各方肯打破劃地為牢的舊觀念，肯認真、科學和客觀地重新思考土地利用的規劃，就可以增加土地供應，降低地價、樓價和租金，減輕香港人的住屋負擔，提升香港人的住屋質素，根本解決房屋問題。