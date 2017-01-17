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今日 12:21 香港財經 時事脈搏

【施政報告】積極推動「以步當車」

行政長官梁振英於《施政報告》表示，在「人人暢道通行」計劃下，政府已完成40多個為公共行人通道加設無障礙通道設施的項目，並會繼續推展餘下約160個項目。

他認為，香港作為可持續發展城市，步行是重要元素。政府會積極推動「以步當車」，減低市民對機動交通工具的依賴，並將整合過往為建設「行人友善」環境所做的工作， 推動「香港好‧易行」。

他表示，運輸及房屋局將循四個主題方向推出新措施：
(1) 提供清晰方便的資訊，讓市民可「行得醒」；
(2) 完善步行網絡令市民「行得通」；
(3) 締造舒適寫意的步行環境讓市民「行得爽」；以及
(4) 提供安全高質的步行環境以確保「行得妥」。

梁振英指出，政府將選取兩個地區作試點研究及試行創新及舒適的步行環境，以及研究放寬《運輸策劃及設計手冊》中有關在公共行人通道加設上蓋的要求等。

他稱，會與持份者如港鐵公司(00066)攜手合作，共同推動「香港好‧易行」。政府亦會繼續推展上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統，以及在今年年底就政府在2009年所訂立的評審機制進行檢討及改善的研究，並據此為這些年來收到的建議進行初審、交通評估以及初步技術可行性研究，以規劃日後建議上坡地區自動扶梯項目推展的時間表。

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