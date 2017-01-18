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今日 13:04 香港財經 時事脈搏

【施政報告】增指定自資學士學位課程資助學額

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行政長官梁振英在《施政報告》表示，為培育切合本港社會及經濟需要的人才，政府決定由2018/19學年開始把「指定專業/界別課程資助計劃」恆常化，資助學生修讀指定的自資學士學位課程，並將資助學額由每屆約1000名增加至3000名，而已入讀有關指定課程的學生亦可在該學年起享有資助。預計每學年約有1.3萬名學生受惠。

梁振英指出，為協助自資專上院校開拓經費來源，政府將推出第7輪配對補助金計劃，提供最多5億元供合資格的自資本地學位頒授院校申請。

梁振英稱，於2017/18學年繼續推行香港卓越獎學金計劃，資助最多100名本地傑出學生前往境外的世界知名大學升學，修讀學科不設限制，但有助增強香港長遠競爭力的課程，尤其是與創新科技相關的學科，將優先考慮。

梁振英又指出，政府已選取一幅位於茶果嶺的土地，供職業訓練局興建具規模及現代化的校舍，並正進行有關的規劃工作。此外，政府原則上支持職業訓練局於其專業教育學院(青衣)的土地上興建飛機及航海工程中心。

梁振英表示，過去幾年，特區政府投放不少資源推動青年發展。為完善青年發展工作，政府將邀請青年事務委員會就青年發展政策的未來路向提出建議，並加強與政府各部門在青年工作上的協調。

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