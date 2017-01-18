香港財經

行政長官梁振英發表任內最後一份施政報告，梁振英表示，政府決定出資在將軍澳預留土地上興建中醫醫院，並邀請醫管局協助，以招標方式挑選合適的非牟利團體負責推展和營運。

香港的中醫藥根基深厚，有條件進一步發展。本屆政府一直積極從各方面推動中醫藥發展，包括設立規管制度、推動在本地高等院校培養中醫藥人才、推動中藥的科研創新、促進以「循證醫學」為本的中醫基層醫療服務，以及促進中藥業的發展等。

在中藥發展方面，創新科技署會繼續支援中藥科研發展，鼓勵採用實證醫學，以科學證據確定傳統中藥的臨床療效，並支持業界開發創新，在產品製造和品質管理方面邁向現代化。同時，衞生署會繼續進行《香港中藥材標準》計劃，目前已完成約230種香港常用中藥材的參考標準，並已於2015至2016年度開始進行中藥飲片參考標準的先導性研究。

政府亦正積極籌劃由衞生署管理的政府中藥檢測中心，利用先進的科技並通過科研研發國際認可的中藥與其產品的參考標準，透過技術轉移加強中藥業界對其產品的品質控制，藉此建立香港中藥品牌形象，把香港發展成為中藥檢測和品質控制科研的國際中心。

在興建永久的政府中藥檢測中心之前，政府會在科學園設立臨時中心， 於今年第一季起分階段運作，盡快開展部分工作，包括繼續建立中藥材及飲片參考標準、開展應用於中藥材及中藥產品的高端生物及化學技術研究，以及籌備建立世界級水平的數碼化中藥標本館。

在發展中醫服務方面，政府會繼續透過中醫教研中心為市民提供以「循證醫學」為本的中醫基層醫療服務。另外，政府將會撥款給醫管局，繼續推行和擴展「中西醫協作項目先導計劃」，以汲取更多有關中西醫協作治療和中醫住院服務營運的經驗。

為鼓勵中醫藥發展，政府已要求醫管局檢視受聘於中醫教研中心的中醫師的薪酬水平。未來，政府會繼續與中醫中藥發展委員會研究更多推動中醫中藥發展的政策和措施。