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行政長官梁振英表示，防止學生自殺委員會去年11月提交最終報告，就預防學生自殺及加強學生心理健康提出建議。政府已於本學年開展「醫教社同心協作先導計劃」，增強醫、教、社3方的專業人士的溝通和協作，由精神科醫生、教育心理學家、駐校社工、精神科護士、臨床心理學家和職業治療師等組成的跨專業團隊協助學校支援有精神健康需要的學生。此外，由下學年開始，為公營普通中、小學提供的「學習支援津貼」會涵蓋有精神病患的學生。

梁振英指出，政府會試行在職中學教師帶薪境外進修計劃，透過參與為期約1 至3 個月的特定課程或駐校工作體驗， 讓教師擴闊視野、豐富經驗。計劃為期3年，預計約150名教師受惠。

在語文教育方面，政府會邀請語常會考慮推行以下兩個計劃：為小學提供津貼，優化校園語境及校本英語課程，尤其在幼小銜接、照顧高能力及能力稍遜的學生等方面，以加強支援小學英語學習；以及為有志接受職業專才教育或準備就業的高中學生提供職業英語課程，提升英語能力，取得相關認證，以助升學及就業。

梁振英說，目前全港共約900所不同時期興建的公營學校，設施不盡相同，政府會另撥資源，因應其特有設計，改善26 所「火柴盒式校舍」的設施。

他表示，教育局去年10月展開修訂初中中國歷史科課程的諮詢，建議課程古今並重，政治史與文化史兼備，使學生可以全面認識國家歷史，以優化中國歷史教育。為推動中國歷史和傳統文化，教育局會加強師資培訓及提供一筆過撥款合共約1.25億元以支援教學。

梁振英又表示，教育局將加強《基本法》教育，透過持續發展學與教資源、舉辦相關的學習活動、進行教師培訓及與內地師生交流計劃等形式，進一步推廣《基本法》。

教育局着力推動科學、科技、工程及數學(STEM)教育。繼去年初為小學提供額外資源後，亦準備為每所公營中學提供一筆過20萬元的額外津貼，促進學校推行與STEM教育相關的校本計劃。