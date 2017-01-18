香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，梁振英表示，去年預留2000億元的10年醫院發展計劃，多個項目已經開展。私營醫療服務方面，今年初將有1間新的私家醫院落成啓用，中文大學醫院的建築工程亦已經展開。政府會持續促進私家醫院的進一步發展。政府會於今年上半年向立法會提交條例草案，加強規管私營醫療機構。

政府將落實自願醫保計劃的具體安排，提升個人住院保險產品的質素和透明度，並研究為購買受規管醫保產品的市民提供稅務扣減的細節，鼓勵巿民使用私營醫療服務。

促進公私營醫療合作的電子健康紀錄互通系統，已於去年3月成功啓用，病人及醫護人員積極支持及參與。政府將開展第2階段工作，主要項目包括提升互通系統的核心功能、加強保安及私隱保障的措施， 以及進一步擴大可處理的互通資料範圍。

在2017/18年度，政府會向醫管局額外撥款20億元作整體經常性開支，讓醫管局增加公營醫院病床數目、手術室節數、緊急手術服務、內窺鏡檢查、放射診斷服務及普通科和專科門診等名額，以應付需求。

政府會繼續推廣健康生活方式，包括推廣和支持母乳餵哺， 並推行《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品的銷售守則》，以防止不當銷售。

為保障市民健康，政府將推出戒煙服務公私營協作先導計劃，試驗由家庭醫生協助戒煙的服務模式，積極研究立法規管電子煙的建議，並加強法定禁煙區的巡查和執法工作。

由於自2015年10月起在兩間公立醫院推行的「初生嬰兒代謝病篩查先導計劃」取得成效， 衞生署和醫管局計劃在2017/18年度下半年開始，分階段把初生嬰兒代謝病篩查服務擴展至所有設有產房的公立醫院。

在預防傳染病方面，政府已於本年度試行擴大「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」的範圍。上述措施將於2017/18年度起成為恒常計劃。

根據「精神健康檢討委員會」的建議，政府將成立常設諮詢委員會，檢視和跟進精神健康服務的發展。