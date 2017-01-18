香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英在《施政報告》建議，逐步取消強積金與遣散費或長期服務金的「對沖」。

梁振英指出，該建議有三大元素。一是不具追溯力，即僱主在建議實施日期前的強積金供款將獲「豁免」；二是由於遣散費和長服金部分功能與強積金制度重疊，降低建議實施日期後的受僱期所引致的遣散費或長服金款額，由目前服務滿1年可獲每月工資的三分之二作為補償，下調至每月工資的一半；三是為協助僱主，尤其是中小企，政府會自建議實施日期起的10年內分擔僱主的部分額外遣散費或長服金開支。

他補充指，建議實施後，僱員被解僱時除獲得一定的補償外，其強積金亦會全面獲保障。僱主的支出會增加，但「豁免」安排和政府的補貼會有助減輕影響。

此外，梁振英稱，繼今年4月推出「預設投資策略」，回應「收費高、選擇難」的問題後，強制性公積金計劃管理局的下一個工作目標，是建立「積金易」或eMPF中央電子平台，將強積金計劃的行政程序標準化、簡化和自動化，進一步降低成本，為「全自由行」鋪路，讓僱員全面自主掌控投資策略，增加受託人之間的市場競爭，進一步減費的可能性也會相應提高。

他說，政府的願景是「一人一戶口」，每位僱員將強積金累算權益集中在一個強積金戶口，更有效地管理自己的退休儲備。