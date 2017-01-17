香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英在《施政報告》表示，香港的海域有極高的觀賞、休閒、體育運動和生態價值。淨化海港計劃第2期甲在1年前完成後，維港水質大大改善。要再接再厲，將在九龍及荃灣建設旱季截流器及修復污水幹渠，減少殘留污染排放至維港，以及解決岸邊臭氣問題。為進一步提升維港沿岸水質及整體環境的顧問研究將在明年完成。

梁振英指出，政府已加強粵港合作，共同研究減少海上垃圾的方法，並建立通報系統。相關部門亦會增撥資源，提高處理海上垃圾的能力。

政府正按照《香港資源循環藍圖》積極進行實施都巿固體廢物按量收費的籌備工作。「環境及自然保育基金」資助的社區參與項目亦已陸續展開，讓市民就廢物收費作好準備。政府計劃於本立法年度內就實施收費提交條例草案。新的建築廢物收費將於今年4月實施；政府亦正籌備立法，強制要求建築廢物收集車輛採用全球衞星定位系統，打擊非法棄置建築廢物。

梁振英表示，針對5類指定廢電器電子產品和飲品玻璃容器的兩項生產者責任計劃已進入最後的籌備階段，預計可於未來兩年分階段實施。政府亦會開展可行性研究，探討如何為合適的塑膠產品容器引入生產者責任計劃，主要包括飲品和個人護理產品的膠樽。

梁振英稱，有機資源回收中心第1期將於今年落成，進一步落實轉廢為能。第2期工程已經開展招標工作。

梁振英又指出，為推動工商業界妥善回收及處理廚餘，政府將試行為食物環境衞生署管轄的街市和熟食中心及房委會管理的街市和商場的廚餘作源頭分類後，運往將落成的有機資源回收中心處理。

政府亦將支援大專院校及中小學等機構，將廚餘即場處理，並且加強師生的惜食文化。