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今日 12:43 香港財經

【施政報告】加強殘疾人士康復服務名額及津貼

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行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，梁振英表示，政府將加強支援殘疾人士，包括繼續增加各類康復服務的名額及加強外展服務，以加強對居住於社區的老齡化殘疾人士的支援。

同時，透過精神健康綜合社區中心加強支援精神病康復者；為「創業展才能」計劃額外注資1億元，直接為殘疾人士創造更多就業機會；以及邀請「關愛基金」考慮推行試驗計劃，為低收入家庭的永久造口人士提供特別津貼購買醫療消耗品。

確保康復服務與時並進，政府會待安老事務委員會完成制定《安老服務計劃方案》後，參考相關經驗，制定新的《香港康復計劃方案》。

政府亦為支援有特殊需要的兒童及其家長，豁免特殊幼兒中心的服務費，並讓正在輪候特殊幼兒中心的兒童，毋須入息審查可獲「學習訓練津貼」。

在下學年，繼續發展適用於一般至高能力有自閉症的高中學生的支援模式，並會為嚴重智障兒童學校、肢體傷殘兒童學校及視障兼智障兒童學校提供額外津貼，以加強照顧全時間依賴呼吸機的學生。

家庭服務方面，政府會提高各項寄養服務津貼，並分階段增加240個寄養服務名額，招募更多寄養家長。政府亦會提供額外資源予日間及住宿幼兒照顧服務和學前康復服務的單位，提高幼兒工作人員的薪酬。

政府將透過獎券基金向「社區投資共享基金」注資3億元，讓基金可持續支持社會資本發展計劃，繼續透過跨界別合作，在社區建構互助網絡。

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