香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英於《施政報告》表示，駐雅加達經貿辦去年成立，駐首爾經貿辦正在籌備。政府正展開在印度、墨西哥、俄羅斯、南非及阿拉伯聯合酋長國五國設立經貿辦的前期工作。本屆政府推動設立7個新的經貿辦，目標是將總數由11個增加至18個，增幅超過60%。

他表示，政府亦擴大駐內地辦事處的網絡和提升職能。現時在內地的東、南、西、北、中5部各設一個辦事處，並在過去5年先後於遼寧、山東、湖南和河南開設聯絡處。今年年中前，計劃在天津、浙江、廣西及陜西開設聯絡處，將聯絡處總數由本屆政府上任前的3個增加至11個。